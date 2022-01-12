اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ استراتيجية مكافحة التطرف العنيف تعقد اجتماعها الأول للعام الحالي

2022/01/12 | 10:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد عقد فريق المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الارهاب اجتماعاً في مستشارية الامن القومي لمناقشة الخطط التنفيذية لعام 2022.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “قدمت الوزارات بحضور ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فارس مهدي مقترحات للخطة …

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