الاطار التنسيقي يقرر الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل في جلسة البرلمان الأولى

2022/01/12 | 10:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قرر الاطار التنسيقي، الذي يضم قوى شيعية معترضة على نتائج الانتخابات، الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل في جلسة البرلمان الأولى.وقال الاطار التنسيقي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تدارس مجريات جلسة الاحد والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الاسس الدستورية والقانونية …

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