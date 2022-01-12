بالصور.. المرور تطلق حملة بشأن مخالفات عدم وضع غطاء “الحمولات”

2022/01/12 | 11:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ باشرت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، بتنفيذ حملتها للحد من مخالفة عدم وضع غطاء الحمولة.وبحسب مراسل وكالة ايرث نيوز، فإن عناصر مديرية المرور نفذوا اليوم حملتهم بشأن عدم وضع غطاء الحمولة، ومنحوا الغرامات على المخالفين.والتقطت عدسة ايرث نيوز، صوراً للحملة التي نفذت في (بغداد، بصرة، واسط، الديوانية، ميسان، صلاح الدين، والمثنى).[…]

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المرور تطلق حملة بشأن مخالفات عدم وضع غطاء “الحمولات” أولاً على ايرث نيوز.

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