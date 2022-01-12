2022/01/12 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تتجه أنظار العالم، اليوم الأربعاء، صوب الرياض العاصمة السعودية، والتي ستشهد انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني 2022، والتي تستضيفها السعودية للمرة الثانية بمشاركة 4 فرق إسبانية، هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو.ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، الكلاسيكو المرتقب الذي سيجمع فريقي ريال مدريد وبرشلونة في أولى مباريات هذه البطولة.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. ريال مدريد يواجه برشلونة في كلاسيكو الأرض) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. ريال مدريد يواجه برشلونة في كلاسيكو الأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).