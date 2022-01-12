2022/01/12 | 11:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف مصرف الرافدين، الأربعاء، حصيلة اعداد القروض الممنوحة للمواطنين بمختلف انواعها خلال العام الماضي.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “عدد القروض التي تم منحها للزبائن في فروعه ببغداد والمحافظات خلال العام الماضي بلغت 6545”.وأضاف البيان أن “هذه القروض تنوعت مابين قروض البناء في قطعة ارض سكنية وقروض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحصي قروض العام الماضي: 6545 قرضا منحت للمواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحصي قروض العام الماضي: 6545 قرضا منحت للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).