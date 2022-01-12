2022/01/12 | 11:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5MQYCaf5ZUc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فعاليات مؤتمر الاعمال العراقي اللبناني الثاني في بغداد - برنامج واحد من الناس مع احمد الركابي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فعاليات مؤتمر الاعمال العراقي اللبناني الثاني في بغداد - برنامج واحد من الناس مع احمد الركابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).