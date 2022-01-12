الاطار التنسيقي: لا يمكن القبول بالتبعية الاميركية مقابل المناصب

2022/01/12 | 11:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رفض الاطار التنسيقي، الاربعاء، الانخراط بأي صفقة سياسية ضمن المخططات الاميركية لتسمية الرئاسات الثلاث، مبينا ان جلسة تنصيب رئاسة البرلمان غير دستورية والاعتداء على المشهداني عقد الوضع.وقال عضو الاطار علي الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الشعب العراقي يمكنه التفريق جيدا بين المسرحيات السياسي وما نتج عنه اختيار رئاسة البرلمان والاعتداء على رئيس السن […]

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