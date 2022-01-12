الرافدين يكشف عن عدد القروض الممنوحة خلال العام الماضي

2022/01/12 | 11:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، عن عدد القروض الممنوحة للمواطنين خلال العام الماضي.وقال المصرف في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “عدد القروض التي تم منحها للزبائن في فروعه ببغداد والمحافظات خلال العام الماضي بلغت 6545 قرضاً”.وأضاف أن “هذه القروض تنوعت مابين قروض البناء في قطعة ارض سكنية وقروض الترميم وتأهيل […]

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