علماء الاثار الاوربيون يعودون الى العراق بعد عقود من الحرب

2022/01/12 | 11:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ترجمة … اكد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية ، الاربعاء، ان عددا من علماء الاثار الاوربيين عادوا بحماس للتنقيب عن الكنوز الثقافية التي يبلغ عمرها آلالاف السنين في العراق بعد ان ابعدتهم عقود من الحروب والاضطرابات في البلاد.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” باحثا فرنسا عثر على نقش مسماري عمره اربعة آلالاف عام […]

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