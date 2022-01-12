بالصور.. شلل يضرب” ام البرتقال” من جديد

2022/01/12 | 11:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… تظاهر العشرات من خريجي المعاهد الفنية في محافظة ديالى، الاربعاء، وسط حالة من الشلل في مركز المحافظة.وقال احمد حسن عضو تنسيقية التظاهرة في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من خريجي المعاهد الفنية خرجوا في تظاهرة واسعة انطلقت من امام مبنى محافظة ديالى باتجاه تقاطع البلدة ومن ثم الى ساحة الفلاحة وسط بعقوبة رافعين […]

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