الاتفاق على 4 نقاط بالبيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي والصين

2022/01/12 | 11:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل مجلس التعاون الخليجي ووزارة الخارجية الصينية على اتفاق مكون من 4 نقاط وذلك عقب اجتماع بين نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج ووانغ يي، وزير الخارجية الصيني، في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو في الصين.

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