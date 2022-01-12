عبدالمهدي: وجود قادة تشرينيين تحت سقف البرلمان أمرٍ ايجابي

2022/01/12 | 11:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفراغ خطر كبير.وليس اخطر منه سوى الدكتاتورية والاحتلال والاقتتال.

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