البرلمان العربي يقدم خيار حل الصراع العربي الاسرائيلي

2022/01/12 | 11:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دان الاتحاد البرلماني العربي، اليوم الاربعاء، الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال الاسرئيلي على المقدسات الاسلامية والمسيحية وخاصة حرمة المسجد الاقصى المبارك.واشار الاتحاد البرلماني العربي في بيان صادر عن رئيسه صقر غباش، ارسله الى الامين العام لمجلس النواب العراقي، وتقلته وكالة ايرث نيوز الى “رفضه القاطع لجميع الاشكال والممارسات العنصرية”.واستنكر غباش، […]

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