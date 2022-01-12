2022/01/12 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: صدور 98 أمر قبض واستقدامٍ بينهم وزير في كانون الاول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: صدور 98 أمر قبض واستقدامٍ بينهم وزير في كانون الاول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: صدور 98 أمر قبض واستقدامٍ بينهم وزير في كانون الاول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).