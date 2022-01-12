الصحة تشمل فئة جديدة بالجرعة الثالثة للتطعيم ضد كورونا

2022/01/12 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن ان الكوادر الاعلامية مشمولة بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، مشيرة الى، ان "الكوادر الإعلامية هي من فئات الاختطار.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور سيف البدر لـ (بغداد اليوم)، ان "هناك فئات محددة مشمولة بتلقي جرعة ثالثة ككبار السن والمصابين بأعتلالات مناعية (الأمراض المزمنة)، إضافة إلى الكوادر الطبية".

وأضاف، ان "هناك فئات مشمولة أيضا بالجرعة الثالثة تدخل بجانب الاختطار العالي، ولها الحق بتلقي تلك الجرعة لكونها على تماس مع المواطنين".

وأوضح، ان "اي قرار اخر لم يصدر إلى الآن بشمول جميع المواطنين بالجرعة الثالثة وفي حال صدر ذلك فسيتم الإعلان عنه".

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