بالصور.. المرور تباشر حملتها للحد من مخالفة عدم وضع غطاء الحمولة

2022/01/12 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

باشرت مديريات المرور العامة في عدد من المحافظات، بالمباشرة بحملتها للحد من مخالفة عدم وضع غطاء الحمولة.

وجرت الحملة في بغداد والبصرة وواسط والديوانية وميسان وصلاح الدين والمثنى.

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