الاطار يدخل المرحلة السرية: حوارات بعيدة عن الاعلام!

2022/01/12 | 11:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف عضو الاطار التنسيقي عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي , الأربعاء , عن تفاصيل اجتماع الاطار التنسيقي ليلة الامس، فيما أكد أن حوارات الاطار ستكون طي الكتمان دون أي تسليط اعلامي.وقال الحمامي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اجتماع قوى الاطار التنسيقي الذي عقد ليلة امس بمنزل رئيس المجلس […]

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