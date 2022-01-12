الطلبة يستهدف الوصافة من بوابة الميناء

2022/01/12 | 11:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يواجه فريق الطلبة ضيفه الميناء اليوم الاربعاء ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.وسيلعب الفريقان على أديم ملعب الشعب الدولي في ختام منافسات الاسبوع الثامن عشر من المسابقة.ويدخل الأنيق المواجهة وعينه تتجه صوب وصافة ترتيب الدوري الممتاز، حيث بات الفريق أمام فرصة كبرة للانفراد بوصافة الترتيب بعد تعثر نفط الوسط والزوراء.[…]

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