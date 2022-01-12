2022/01/12 | 11:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، صدور 98 أمر قبضٍ واستقدامٍ خلال شهر كانون الأول الماضي بحق ذوي الدرجات العليا.وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “أوامر القبض والاستقدام التي أصدرتها الجهات القضائيَّة جاءت على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء”.وأضاف […]

ظهرت المقالة بينهم وزير حالي..



النزاهة: 98 امر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا أولاً على ايرث نيوز.

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