بعد خروج العائلة.. مسلحون يسرقون منزل في ذي قار

2022/01/12 | 11:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، بقيام مسلحين مجهولين بسرقة منزل مواطن في مدينة الناصرية.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “مسلحين مجهولين اقدموا على سرقة مبلغ 50 مليون ومصوغات ذهبية من احد المنازل في مدينة الناصرية اثناء خروج المواطن”.وأضاف ان “القوات الأمنية تحقق الان في الحادث لكشف الفاعلين، […]

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مسلحون يسرقون منزل في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.

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