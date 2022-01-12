النزاهة تكشف عن صدور 98 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين بينهم وزير حالي

2022/01/12 | 11:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن صدور 98 أمر قبض واستقدام خلال شهر كانون الأول الماضي، بحقّ كبار المسؤولين، بينهم وزير حالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “أوامر القبض والاستقدام التي أصدرتها الجهات القضائيَّة جاءت على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد …

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