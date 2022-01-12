نائب يدعو الحلبوسي لإحالة نفسه إلى لجنة السلوك النيابي

2022/01/12 | 11:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..دعا النائب عن الإطار التنسيقي علي تركي الجمالي، الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى إحالة نفسه الى لجنة السلوك النيابي لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس.وقال الجمالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الامر بات واضحا خصوصا مع وجود استهداف لرئيس السن لمجلس النواب محمود المشهداني لأغراض سياسية”.وأضاف أن “الحلبوسي ومن معه […]

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