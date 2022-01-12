الجمارك تعلن إتلاف مواد مخالفة للضوابط في مطار البصرة

2022/01/12 | 11:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، إتلاف مواد مخالفة للضوابط في مطار البصرة.وقالت الهيئة في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "مركز جمرك مطار البصرة الدولي ضبط مواد متنوعة مخالفة للضوابط و التعليمات".وأضافت ان "عملية الإتلاف تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".

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