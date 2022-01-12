العتبة الحسينية تقيم دورة قرآنية لمُبلّغين من عشر محافظات أوغندية

2022/01/12 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر مركز التبليغ القرآني الدولي في

العتبة الحسينية المقدسة بإطلاق دورة

الزهراء (عليها السلام) الإلكترونية

الثانية لتأهيل معلمي القرآن الكريم

والخاصة بالمُبلّغين في دولة أوغندا.





وقال مسؤول النشاط ال

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