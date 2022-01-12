الاطار يكشف عن ضغوط لتراجعه عن دعوى الغاء الجلسة الأولى

2022/01/12 | 11:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد رسول الرميثي ، الأربعاء، إحالة النائب محمود المشهداني إلى لجنة السلوك النيابي بأنها تندرج ضمن ضغوط تمارسها بعض الاطراف السياسية ضد الإطار التنسيقي للتراجع عن دعوى إلغاء الجلسة الأولى.وقال الرميثي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الإطار التنسيقي مستمر باجراءات الطعن امام المحكمة الاتحادية بشرعية الجلسة […]

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