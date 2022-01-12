سعر النفط يقفز لأعلى مستوى منذ شهرين

2022/01/12 | 11:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط في السوق الأمريكية، الثلاثاء، لأعلى مستوى لها منذ شهرين متخطية حاجز الـ81 دولارا للبرميل لتصل إلى 81.22 دولارا.

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