2022/01/12 | 11:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوامر شملت وزيراً حالياً ووزيراً سابقاً وثلاثة وزراء أسبقين ووكيلاً أسبق وتسعة نوَّاب سابقين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تصدر 98 أمر قبض و استقدام بحق ذوي الدرجات العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تصدر 98 أمر قبض و استقدام بحق ذوي الدرجات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).