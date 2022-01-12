النزاهة: صدور (98) أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا بينهم وزير

2022/01/12 | 11:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن صدور 98 أمر قبض واستقدام خلال شهر كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أنَّ تلك الأوامر صدرت بحقّ (85) من كبار المسؤولين، بينهم وزير حالي.وذكر بيان للهيئة، تلقته أن “أوامر القبض والاستقدام التي أصدرتها الجهات القضائيَّة جاءت على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في […]

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