الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل مخزن للادوية في الحارثية

2022/01/12 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بتمكن فرق الدفاع المدني من اخماد حريق اندلع داخل مخزن للادوية في الحارثية ببغداد.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل مخزن للادوية في الحارثية ببغداد".

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