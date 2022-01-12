بالصور.. حفظ القانون تنتشر عند مدخل الخضراء

2022/01/12 | 11:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الاربعاء، بوجود أنتشار كثيف لقوات حفظ القانون عند مدخل المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “عدد كبير من قوات حفظ القانون انتشرت بشكل كثيف عند مدخل المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق”.وأضافت ان “هذا الانتشار يأتي تحسبا من تجمع متظاهرين […]

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حفظ القانون تنتشر عند مدخل الخضراء أولاً على ايرث نيوز.

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