مصدر يبين أسباب تراجع حزب بارزاني عن تصريحاته بشأن رئاسة الجمهورية

2022/01/12 | 11:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/أربيل… كشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، عن السبب الحقيقي وراء تراجع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن تصريحاته بشأن تنازله عن منصب رئاسة الجمهورية.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “بعد تصريحات صدرت من قيادات في الحزب الديمقراطي بشأن تنازله عن منصب رئاسة الجمهورية، تم ترشيح برهم صالح والإصرار عليه من قبل الاتحاد الوطني”.وأضاف أن “الحزب […]

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