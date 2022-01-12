التربية تحدد الموضوعات المطلوبة لمادة الرياضيات للثالث متوسط

2022/01/12 | 11:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية ، الجدول التفصيلي بالموضوعات الدراسية المطلوبة في الفصلين الدراسيين "الأول والثاني" من مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط (الجزء الأول) .

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وبين الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 كانون الثاني 2022)، ان "المديرية العامة للمناهج وجهت اعماماً يلزم المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بالتقييد التام بالموضوعات الدراسية المطلوبة من مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط (الجزء الأول) ، مشيرةً الى ان هذا الاجراء يندرج ضمن تكييف المناهج الدراسية للمراحل الدراسية كافة ".

الجدير بالذكر ان (الجزء الثاني) من الكتاب عُلِّق لهذا العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ أثر تداعيات جائحة "كورونا" .

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