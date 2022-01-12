اليمن: غارات سعودية تستهدف مشاريع المياه وشبكات الاتصالات في صعدة

2022/01/12 | 11:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… عاود طيران العدوان السعودي الأمريكي، شن غاراته على محافظة صعدة اليمنية مستهدفا مشاريع المياه وشبكات الاتصالات.وذكر موقع “المسيرة نت”، أن ثلاث غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت خزانات مشروع مياه مدينة صعدة في حقل تُلُمّص.وأضاف أن طيران العدوان السعودي الأمريكي عاود بغارتين استهداف شبكة الاتصالات في منطقة العبدين جنوب مدينة صعدة، واستهداف […]

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