استشهاد مسن فلسطيني إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه في رام الله

2022/01/12 | 11:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… استشهد، اليوم الأربعاء، مسن فلسطيني من قرية جلجليا شمال رام الله، أثر احتجازه والاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال الصهيوني.وبحسب مصادر فلسطينية فإن الشهيد المسن “عمر عبد المجيد أسعد” 80 عاما، كان في طريق عودته إلى بيته في وقت متأخر من الليل، حينما أعترضه جنود العدو الذين كانوا يقوموا بعملية اقتحام في القرية، […]

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