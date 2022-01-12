الجواز العراقي يتذيل دول العالم في تصنيف جديد لعام 2022

2022/01/12 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تذيل الجواز العراقي قائمة أفضل الجوازات في العالم خلال عام الفين واثنين وعشرين وفقا لتقرير شركة “هينلي آند بارتنرز” المتخصصة في استشارات الجنسية والإقامة حول العالم

وقال التقرير إن خمس بلدان عربية في قائمة أسوأ الجوازات وهي العراق وسوريا واليمن والصومال ..



ويصنف التقرير ان سنغافورة واليابان في مقدمة القائمة على اعتبار أن هذين الجوازين يسمحان بالدخول إلى مئة واثنتين وتسعين دولة دون تأشيرة مسبقة..



وجاءت في المرتبة الثانية كوريا الجنوبية وألمانيا بينما احتلت جوازات كل من فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا المركز الثالث

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