2022/01/12 | 12:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجرم الاول ضبط بحوزته (3400) غرام من نبات القنب و(750) ملغم من مادة الحشيشة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن لمدة 10 سنوات بحق مجرمين لمتاجرتهما بالمواد المخدرة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن لمدة 10 سنوات بحق مجرمين لمتاجرتهما بالمواد المخدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).