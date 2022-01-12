2022/01/12 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان سامان البرزنجي، اليوم الأربعاء، عن دخول الإقليم الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وقال البرزنجي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "بداية الموجة الرابعة القوية والسريعة بدأت مع انتشار فيروس كورونا، والسلالة المتحورة من أوميكرون".

وشدد على "ضرورة اتباع التدابير الوقائية الشخصية، والحفاظ على الأسر والأطفال".

وأوضح برزنجي ان "أهم الإجراءات التي ينبغي اتباعها التطعيم باللقاح المضاد، وارتداء القناع الطبي، والتباعد الاجتماعي، وتجنب الأماكن المزدحمة"، مؤكداً على "أهمية زيارة المراكز الطبية، ومراكز كورونا عند ظهور أي أعراض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تعلن تفشي الموجة الرابعة من فيروس كورونا - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تعلن تفشي الموجة الرابعة من فيروس كورونا - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).