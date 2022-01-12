السجن لمدة (10) سنوات بحق مجرمين لمتاجرتهما بالمواد المخدرة

2022/01/12 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الأربعاء، حكمين بحق مجرمين اثنين بالسجن لمدة عشر سنوات عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.

وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته (بغداد اليوم)، أن "المجرم الاول ضبط بحوزته (3400) غرام من نبات القنب و(750) ملغم من مادة (الحشيشة) و(104) غرام من مادة المثيل امفيتامين مع ادوات تعاطيها لغرض الاتجار فيها، إضافة الى حيازته على سلاح ناري (مسدس)".

وأضاف أن "المجرم الثاني ضبط بحوزته على (94) غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة لغرض الترويج لها والاتجار فيها".

وتابع أن "الحكمين بحق المجرمين يأتي استنادا لاحكام المادة 28 / اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

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