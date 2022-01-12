انتشار كثيف لقوات حفظ القانون عند بوابة الخضراء من جهة المعلق

2022/01/12 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

شهدت بوابة المنطقة الخضراء من جهة جسر المعلق، اليوم الأربعاء، انتشارا كثيفا لقوات حفظ القانون.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، ان "الانتشار جاء تحسبا من تجمع حشد الدفاع المطالبين بصرف مستحقاتهم".

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