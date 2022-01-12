محليا.. استقرار اسعار صرف الدولار في تعاملات اليوم

2022/01/12 | 12:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حافظت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء ، على استقرارها في الأسواق المحلية لليوم الثاني على التوالي.وقال مراسل ايرث نيوز، إن أسعار بيع الدولار سجلت، 148.250 ديناراً لكل 100 دولار.وأضاف، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148.000 دينار لكل 100 دولار.يشار الى ان اسعار صرف الدولار مقابل الدينار، سجلت استقرار بسعر ثابت […]

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استقرار اسعار صرف الدولار في تعاملات اليوم أولاً على ايرث نيوز.

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