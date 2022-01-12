لمتاجرتهم بالمواد المخدرة.. حكم قضائي بالسجن 10 سنوات لمتهمين في بغداد

2022/01/12 | 12:21 - المصدر: وكالة ناس

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السجن لمدة (10) سنوات بحق مجرمين لمتاجرتهما بالمواد المخدرة

بغداد / إعلام القضاءأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكمين بحق مجرمين بالسجن لمدة عشر سنوات عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المجرم الاول ضبط بحوزته (3400) غرام من نبات القنب و(750) ملغم من مادة (الحشيشة) و(104) غرام من مادة المثيل امفيتامين مع ادوات تعاطيها لغرض الاتجار فيها، إضافة الى حيازته على سلاح ناري (مسدس)".وأضاف أن "المجرم الثاني ضبط بحوزته على (94) غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة لغرض الترويج لها والاتجار فيها".وتابع أن "الحكمين بحق المجرمين يأتي استنادا لاحكام المادة 28 / اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

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