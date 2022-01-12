السجن 10 سنوات بحق متاجرين بالمخدرات

2022/01/12 | 12:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، حكمين بحق مجرمين بالسجن لمدة 10 سنوات عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.وجاء في بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المجرم الاول ضبط بحوزته (3400) غرام من نبات القنب و(750) ملغم من مادة (الحشيشة) و(104) غرام …

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