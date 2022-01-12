رئاسة البرلمان تشكل لجنة لتدقيق السير الذاتية للمتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية

2022/01/12 | 12:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، اليوم الاربعاء، تشكيل لجنة لتدقيق السير الذاتية للمتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية، فيما حدد موعد انتهاء تقديم الترشيح للمنصب.وقال عبد الله لوكالة الانباء العراقية، إن “هيئة رئاسة البرلمان ملتزمة بالتوقيتات الدستورية بشأن اختيار رئيس الجمهورية حسب المادة 54 من الدستور، كما ان …

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