زيدان يثمن جهود القضاة برفع اسم العراق من قائمة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

2022/01/12 | 12:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ثمن رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، اليوم الاربعاء، الجهود المبذولة من قبل القضاة في رفع اسم العراق من قائمة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في الاتحاد الاوروبي.وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “السادة قضاة التحقيق المختصين قدموا خلال لقائهم مع ممثلي الاتحاد الاوربي في بروكسل قبل ثلاثة […]

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