كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة جديدة على صاروخ فرط صوتي

2022/01/12 | 12:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن زعيمها كيم جونغ-أون أشرف شخصياً على تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ فرط صوتي، في ثاني اختبار من نوعه تجريه بيونغ يانغ في أقلّ من أسبوع.وقالت “وكالة أنباء كوريا الشمالية المركزية” الرسمية، إنّ الصاروخ الذي أطلق الثلاثاء حمل “رأساً حربية انزلاقية فرط صوتية أصابت هدفاً في البحر يبعد ألف […]

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