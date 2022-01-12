مستشار البيت الأبيض: الجميع تقريبا سيصاب بأوميكرون

2022/01/12 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر مستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية أنتوني فاوتشي أن رغم العدد القياسي للحالات الاستشفائية جرّاء الإصابة بكوفيد-19، قد تكون الولايات المتحدة “على عتبة” فترة انتقالية سيكون ممكنًا بعدها “التعايش مع” فيروس كورونا.

وقال فاوتشي “في وقت يتقدّم (تفشي) أوميكرون ويتراجع، آمل أن نشهد وضعًا فيه مزيج من المناعة الجيدة وإمكانية معالجة شخص معرض لخطر” الإصابة.

وأضاف خلال لقاء نظّمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، “عندما سنتوصل إلى ذلك، ستكون هذه الفترة الانتقالية، وقد نكون على عتبتها اليوم”.

وتجاوزت الولايات المتحدة العدد القياسي لحالات كوفيد-19 التي استدعت النقل إلى المستشفى، مع قرابة 146 ألف مصاب في مستشفيات في كافة أنحاء البلاد.



ويقبع نحو 24 ألفًا من بينهم في وحدات العناية المركزة، بحسب بيانات وزارة الصحة الأميركية الثلاثاء.

وكان العدد القياسي السابق يبلغ أكثر من 142 ألفًا بقليل في 14 يناير 2021، منذ عام بالتمام والكمال تقريبًا.

وقال فاوتشي، الثلاثاء، “لسنا في مرحلة يمكن فيها القول بشكل مقبول (لنتعايش مع الفيروس)، خاصة بسبب الضغط الحالي على نظام الرعاية”.

وأضاف “لكنني أعتقد أننا سنصل إليها”.

ورجّح أن يُصاب “الجميع تقريبًا بالمتحور أوميكرون” لأنها شديدة العدوى، مشيرًا إلى أن من غير المرجّح أن يتمّ القضاء على كوفيد-19 بشكل كامل.

وتابع “لا يمكننا أن نترك هذا الفيروس يهيمن على حياتنا لمدة أطول” داعيًا إلى وضع “استراتيجية جديدة” قريبًا.

وتواجه الولايات المتحدة حاليًا ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات خصوصًا بأوميكرون التي أصبحت مهيمنة خلال أسابيع.



وتسجّل البلاد أعداد إصابات قياسية منذ أواخر ديسمبر.

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