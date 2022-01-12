شاخوان عبد الله يعلن تفاصيل جديدة حول منصب رئيس الجمهورية

2022/01/12 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله تشكيل لجنة لتدقيق السير الذاتية للمتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال عبد الله إن هيئة رئاسة البرلمان ملتزمة بالتوقيتات الدستورية بشأن اختيار رئيس الجمهورية كما ان المحكمة الاتحادية لا تسمح باي تأخير لافتاً الى أن الجلسة الأولى في الدورات السابقة كانت مفتوحة، إلا ان هذا الاجراء تم ايقافه من قبل المحكمة الاتحادية.وأضاف ان من يشكك بقانونية الجلسة الاولى، عليه تقديم شكوى الى المحكمة الاتحادية..



مؤكدا تطبيق المادتين 54 و55 من الدستور خلال الجلسة ولا توجد اي مخالفة قانونية.

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