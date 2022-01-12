شاب يلاقي حتفه بعد سقوط المصعد به في الشورجة

2022/01/12 | 12:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بمصرع شاب إثر سقوط مصعد به بمنطقة الشورجة في بغداد.وقال المصدر، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “شاباً يعمل حمالاً في الشورجة لقي حتفه إثر سقوط المصعد به (مصعد خاص بتحميل البضائع) في احدى بنايات منطقة الشورجة التجارية وسط العاصمة بغداد”.وأضاف المصدر، أن “الاجهزة الامنية سهلت […]

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