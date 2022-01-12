2022/01/12 | 12:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كربلاء المقدسة..اعلنت مديرية تربية كربلاء، الأربعاء، عن تسليم ستة مواقع من اصل 44 لشركة “Power China” الصينية للبدء ببناء المدارس المتعاقد عليها وفق الاتفاقية الصينية.وقال مدير الابنية المدرسية في المديرية مؤيد الاسدي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “تم تسليم ستة مواقع من قطع الاراضي الخاصة بالمديرية، لشركة “Power China” الصينية للشروع في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تسلم الاراضي المخصصة لبناء المدارس ضمن الاتفاقية الصينية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تسلم الاراضي المخصصة لبناء المدارس ضمن الاتفاقية الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).