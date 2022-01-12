رؤساء الطوائف المسيحية يهنئون الحلبوسي بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للبرلمان

2022/01/12 | 12:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يتلقى برقية تهنئة من رؤساء الطوائف المسيحية بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للبرلمانبغداد - واعتلقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، برقية تهنئة من رؤساء الطوائف المسيحية بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للبرلمان.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تلقى برقية تهنئة من رؤساء الطوائف المسيحية في العراق بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب بدورته الخامسة".

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